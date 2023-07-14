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Депутат Госдумы опубликовал обращение командующего 58-й армией Попова об отстранении от службы

10:32 13.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Командующий 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майор Иван Попов публично обратился к своим подчиненным, подтвердив факт своего отстранения по решению «старшего начальства». Обращение генерала опубликовал в своем телеграм-канале депутат Госдумы, бывший командующий 58-й армией Андрей Гурулев.

По словам Попова, за последние несколько дней «произошло много событий», в том числе отстранение его от должности командующего. «Я был всегда честен, с первого дня прибытия в нашу армию. Поэтому честно вам говорю: возникла ситуация сложная со старшим начальством, когда надо было либо смолчать и смалодушничать и сказать то, что они хотели услышать, либо назвать вещи своими именами», — рассказал генерал.

Он отметил, что в ходе разговора с начальством заострил внимание на «самой главной трагедии современной войны», а именно — на отсутствии у российский войск контрбатарейной борьбы и станций артиллерийской разведки, а также на «массовой гибели и увечьях наших с вами братьев от артиллерии противника».  РБК

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