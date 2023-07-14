Депутат Госдумы опубликовал обращение командующего 58-й армией Попова об отстранении от службы
10:32 13.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Командующий 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майор Иван Попов публично обратился к своим подчиненным, подтвердив факт своего отстранения по решению «старшего начальства». Обращение генерала опубликовал в своем телеграм-канале депутат Госдумы, бывший командующий 58-й армией Андрей Гурулев.
По словам Попова, за последние несколько дней «произошло много событий», в том числе отстранение его от должности командующего. «Я был всегда честен, с первого дня прибытия в нашу армию. Поэтому честно вам говорю: возникла ситуация сложная со старшим начальством, когда надо было либо смолчать и смалодушничать и сказать то, что они хотели услышать, либо назвать вещи своими именами», — рассказал генерал.
Он отметил, что в ходе разговора с начальством заострил внимание на «самой главной трагедии современной войны», а именно — на отсутствии у российский войск контрбатарейной борьбы и станций артиллерийской разведки, а также на «массовой гибели и увечьях наших с вами братьев от артиллерии противника». РБК
Новости
- 13:20 14.07.2023
- Еврокомиссия ужесточает с 2024 года условия финансовой помощи Киеву — замглавы ЕК
- 13:08 14.07.2023
- Мэр Собянин: Агентство креативных индустрий поддержало более 4 000 предпринимателей
- 13:05 14.07.2023
- Дума повышает предельный возраст пребывания в запасе ряда военнообязанных
- 13:04 14.07.2023
- Собянин: Более 1200 человек прошли обучение в «Московской технической школе» за 2,5 года
- 13:00 14.07.2023
- Китай не забыл кровный долг НАТО за бомбардировку китайского посольства в Югославии — МИД
- 12:57 14.07.2023
- Будущие контрактники в Москве рассказали, что боевые подвиги дедов вдохновили их на участие в СВО
- 12:32 14.07.2023
- Никаких контактов с американской стороной у Лаврова в Джакарте не было — Захарова
- 12:20 14.07.2023
- В Белгороде произошел взрыв в машине, пострадали три человека
- 12:05 14.07.2023
- Помощь ЕС Украине в 50 млрд евро до 2027 года будет состоять на две трети из кредитов — ЕК
- 12:00 14.07.2023
- Польская спецслужба задержала исламиста с поясом со взрывчаткой — агентство
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать