Обнаружены тела двоих пропавших без вести при подтоплениях в Туапсинском районе Кубани

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Девушку 2003 года рождения и мужчину 1956 года рождения, которые числились пропавшими без вести при подтоплениях в Туапсе, обнаружили погибшими в море. Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Краснодарского края в четверг.

«Двоих нашли в море погибшими», — сообщили в надзорном ведомстве, отметив, что речь идет о девушке 2003 года рождения и мужчине 1956 года рождения.

В ведомстве уточнили, что погибшие находились в частном доме, который смыло в реку при подтоплении.