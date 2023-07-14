Совесть генерала Попова чиста, такими командирами страна может гордиться — Турчак

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Обращение генерал-майора Ивана Попова, в котором он сообщил, что его якобы отстранили от службы, было размещено в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й армии, депутат Госдумы Андрей Гурулев сделал из этого политическое шоу. Об этом в четверг в своем телеграм-канале написал секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак.

«Обращение генерала Попова было непубличным и размещено в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й армии, — написал он. — То, что „депутат“ Гурулев его каким-то образом получил и сделал из этого политическое шоу, пусть остается на его совести».

Совесть генерал-майора, командующего 58-й общевойсковой армией Ивана Попова, который заявил о своем якобы отстранении, чиста, такими командирами страна может гордиться, также написал Турчак.

«А совесть Ивана чиста. Такими командирами Родина может гордиться. Армия была и остается вне политики», — подчеркнул сенатор.