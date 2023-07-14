Две попытки ВСУ форсировать Днепр пресекли под Херсоном, уничтожены 60 военных и 3 лодки

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединения группировки войск «Днепр» на херсонском направлении в районе населенных пунктов Дачи и Антоновка пресекли две попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) форсировать Днепр. Уничтожены 3 лодки и более 60 военных, сообщил в четверг журналистам представитель экстренных служб Херсонской области.

«В результате огневого поражения соединениями группировки войск „Днепр“ на херсонском направлении пресечено две попытки противника форсирования реки Днепр в районах населенных пунктов Дачи и Антоновка, в результате огневого поражения уничтожено 3 быстроходные лодки и более 60 боевиков ВФУ (вооруженных формирований Украины — прим. ТАСС). [Также уничтожены] две гаубицы М-777, расчеты и боекомплекты к ним (потери: десять боевиков ВФУ уничтожены, трое получили ранения различной степени тяжести)», — сказал он.