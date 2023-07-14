Байден опасается, что Украина может использовать дальнобойные ракеты против РФ — СМИ
12:00 13.07.2023
Президент США Джо Байден не хочет передавать Киеву оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS, поскольку опасается, что они могут быть использованы для нанесения ударов по российской территории. Такая точка зрения изложена в материале, опубликованном в среду в бразильской газете Folha de S.Paulo («Фолья ди Сан-Паулу»).
Издание напоминает, что в дополнение к британско-французским ракетам Storm Shadow, которые уже используются на Украине, собственные дальнобойные ракеты SCALP Киеву пообещал и Париж. «Но это дорогое оружие, по $3 млн за единицу, а [украинский лидер Владимир] Зеленский, кажется, нацелился на другое — на более привлекательный американский ATACMS, который стоит почти вдвое дешевле. Он проще в применении, ракеты запускаются с земли, а не с самолетов, которых у Киева не хватает. <…> Байден противится их поставкам, поскольку опасается того, что они будут использованы против российской территории, как это недавно произошло в Белгороде», — отмечают авторы статьи.
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