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НОВОСТИ

Байден опасается, что Украина может использовать дальнобойные ракеты против РФ — СМИ

12:00 13.07.2023

Президент США Джо Байден не хочет передавать Киеву оперативно-тактические ракетные комплексы ATACMS, поскольку опасается, что они могут быть использованы для нанесения ударов по российской территории. Такая точка зрения изложена в материале, опубликованном в среду в бразильской газете Folha de S.Paulo («Фолья ди Сан-Паулу»).

Издание напоминает, что в дополнение к британско-французским ракетам Storm Shadow, которые уже используются на Украине, собственные дальнобойные ракеты SCALP Киеву пообещал и Париж. «Но это дорогое оружие, по $3 млн за единицу, а [украинский лидер Владимир] Зеленский, кажется, нацелился на другое — на более привлекательный американский ATACMS, который стоит почти вдвое дешевле. Он проще в применении, ракеты запускаются с земли, а не с самолетов, которых у Киева не хватает. <…> Байден противится их поставкам, поскольку опасается того, что они будут использованы против российской территории, как это недавно произошло в Белгороде», — отмечают авторы статьи.

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