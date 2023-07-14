Умеющий читать человек все поймет об отношении к Киеву в документах саммита НАТО — Лавров

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что «любой умеющий читать человек все поймет» насчет отношения к Украине, если ознакомится с текстом документа саммита НАТО в Вильнюсе.

«Я даже не буду ничего про это говорить, мы уже столько на эту тему сказали, по-моему, любой мало-мальски понимающий человек, умеющий читать, если ознакомится с текстом, принятым в Вильнюсе по Украине, все поймет», — заявил в четверг журналистам министр, отвечая на вопрос, как можно оценить итоги саммита в отношении формулировок по Украине.