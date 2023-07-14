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Возле здания масонской ложи в Афинах сработало взрывное устройство - ТВ

12:32 13.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Взрывное устройство сработало в четверг утром в центре Афин, на улице Сурмели, возле Великой ложи франкмасонов Греции, небольшой ущерб нанесен ее зданию, пострадавших и жертв нет. Об этом сообщил телеканал «Скай».

По его информации, около 06:30 по местному времени (совпадает с мск) неизвестный позвонил по телефону экстренных служб и сообщил об устройстве, которое взорвется в Великой ложе франкмасонов Греции, не назвав при этом время. Как только патрульная машина полиции прибыла на место происшествия, бомба взорвалась.

Полицейские обнаружили второй пакет рядом с взорвавшимся, оцепили весь квартал и вызвали пиротехников, которые произвели управляемый взрыв второго пакета.

По предварительной информации, оба устройства были очень малой мощности, они состояли из петард, металлических емкостей с горючей жидкостью и других материалов. Пока никто не взял ответственность за это преступление.

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