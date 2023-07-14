СССР мог сохраниться при наличии продовольственного суверенитета — помощник президента РФ

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Советский Союз мог сохраниться, если бы страна обладала продовольственным суверенитетом, которого сейчас добилась Россия. Такое мнение в четверг на Форуме будущих технологий в Москве высказал помощник президента РФ Андрей Фурсенко.

«Россия во многих отношениях суверенна. Например, мы обеспечены продовольствием, <…> пресной водой. В сегодняшнем мире это очень многое значит. Может быть, если бы мы были суверенны в сфере продовольствия, не распался бы Советский Союз в свое время», — сказал он.

Говоря об основах суверенитета России, помощник президента указал на необходимость расстановки приоритетов. «Технологический суверенитет — <…> это, с одной стороны, точно не полная самодостаточность [государства], ее вообще быть не может. <…> Но это и не полная зависимость от других. [Нужен] некий баланс. Должна быть самодостаточность в области наших жизненно чувствительных вопросов, например в сфере обеспечения продовольствием, и [ в то же время] некая конкурентоспособность в сфере наших будущих запросов, рынков», — заключил Фурсенко.