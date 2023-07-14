Верховный суд Швеции остановил экстрадицию по запросу Турции

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Верховный суд Швеции отменил экстрадицию двух турецких граждан в Турцию, где они обвиняются в участии в вооруженной террористической организации. Об этом судебная инстанция сообщила в четверг.

«Турция запросила экстрадицию двух турецких граждан. В одном случае экстрадиция запрашивается для приведения в исполнение приговора к тюремному заключению, а в другом — для судебного преследования. В заключении правительству Верховный суд пояснил, что в обоих случаях существуют препятствия для экстрадиции», — отмечено в сообщении.

По утверждению турецкой стороны, подозреваемые присоединились к запрещенному Движению Гюлена, загрузив и используя его мобильное приложение.

В своем решении Верховный суд указал, что загрузка мобильных приложений не может считаться «участием, подлежащим наказанию в соответствии с законом о борьбе с терроризмом». Это означает, что требование о двойной уголовной ответственности не соблюдено, что является препятствием для экстрадиции. Кроме того, оба гражданина имеют статус беженца и в случае экстрадиции могут подвергнуться преследованию.