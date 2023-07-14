Верховный суд Швеции остановил экстрадицию по запросу Турции
13:20 13.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Верховный суд Швеции отменил экстрадицию двух турецких граждан в Турцию, где они обвиняются в участии в вооруженной террористической организации. Об этом судебная инстанция сообщила в четверг.
«Турция запросила экстрадицию двух турецких граждан. В одном случае экстрадиция запрашивается для приведения в исполнение приговора к тюремному заключению, а в другом — для судебного преследования. В заключении правительству Верховный суд пояснил, что в обоих случаях существуют препятствия для экстрадиции», — отмечено в сообщении.
По утверждению турецкой стороны, подозреваемые присоединились к запрещенному Движению Гюлена, загрузив и используя его мобильное приложение.
В своем решении Верховный суд указал, что загрузка мобильных приложений не может считаться «участием, подлежащим наказанию в соответствии с законом о борьбе с терроризмом». Это означает, что требование о двойной уголовной ответственности не соблюдено, что является препятствием для экстрадиции. Кроме того, оба гражданина имеют статус беженца и в случае экстрадиции могут подвергнуться преследованию.
Новости
- 13:20 14.07.2023
- Еврокомиссия ужесточает с 2024 года условия финансовой помощи Киеву — замглавы ЕК
- 13:08 14.07.2023
- Мэр Собянин: Агентство креативных индустрий поддержало более 4 000 предпринимателей
- 13:05 14.07.2023
- Дума повышает предельный возраст пребывания в запасе ряда военнообязанных
- 13:04 14.07.2023
- Собянин: Более 1200 человек прошли обучение в «Московской технической школе» за 2,5 года
- 13:00 14.07.2023
- Китай не забыл кровный долг НАТО за бомбардировку китайского посольства в Югославии — МИД
- 12:57 14.07.2023
- Будущие контрактники в Москве рассказали, что боевые подвиги дедов вдохновили их на участие в СВО
- 12:32 14.07.2023
- Никаких контактов с американской стороной у Лаврова в Джакарте не было — Захарова
- 12:20 14.07.2023
- В Белгороде произошел взрыв в машине, пострадали три человека
- 12:05 14.07.2023
- Помощь ЕС Украине в 50 млрд евро до 2027 года будет состоять на две трети из кредитов — ЕК
- 12:00 14.07.2023
- Польская спецслужба задержала исламиста с поясом со взрывчаткой — агентство
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать