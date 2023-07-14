ФСБ задержала россиян в Курской области по подозрению в передаче сведений ВСУ

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники ФСБ России в Курской области пресекли деятельность преступной группы из числа граждан РФ, подозреваемых в передаче Вооруженным силам Украины (ВСУ) сведений об объектах Минобороны в регионе. Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

«Федеральной службой безопасности Российской Федерации в Курской области пресечена противоправная деятельность преступной группы из числа российских граждан, подозреваемых в собирании и передаче представителям Вооруженных сил Украины сведений в отношении объектов Министерства обороны Российской Федерации, дислоцирующихся на территории региона, которые могут быть использованы для проведения диверсионно-террористических актов, ударов высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами в районах погрузки, содержания и путях следования военной техники. Подозреваемые заключены под стражу и дают признательные показания», — сообщили в управлении.