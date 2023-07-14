Шеф Пентагона «не сомневается», что Украина вступит в НАТО после завершения конфликта

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны США Ллойд Остин «не сомневается» в том, что Украина сможет стать членом НАТО после завершения конфликта, но признает, что на этом пути Киеву необходимо провести дополнительную работу. Об этом глава Пентагона заявил в четверг.

«У меня нет сомнений, что это [вступление Украины в НАТО] произойдет, и мы слышали, как практически все страны [альянса на саммите] говорили об этом», — сказал министр в интервью телеканалу CNN в Вильнюсе.

Остин отметил, что эти заявления «обнадежили» президента Украины Владимира Зеленского, но Киеву необходимо провести реформы. «Судебную реформу и другие вещи, которые позволят убедиться, что демократия [в стране] находится в хорошей форме», — добавил глава Пентагона.