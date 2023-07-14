КНР готова помогать РФ в противодействии диверсионным НПО и иноагентам — министр

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр общественной безопасности Китая Ван Сяохун заявил о готовности КНР помогать России в противодействии диверсионным неправительственным организациям и иностранным агентам.

На встрече с генеральным прокурором РФ Игорем Красновым в Пекине глава министерства отметил, что Китай поддерживает Россию в защите политической безопасности и выступает против вмешательства извне.

«Как вы правильно отметили, за последние годы коллективный Запад проводит так называемое двойное сдерживание в отношении Китая и России. Они с помощью информационной войны, технологической войны и другими способами всячески пытаются нарушить политическую стабильность наших стран, негативно относятся к нашему нормальному сотрудничеству, угрожают и даже проводят нелегальные односторонние санкции. На этом направлении китайская сторона готова оказать практическую помощь в том деле [противодействия], которое касается диверсионной деятельности неправительственных организаций, иноагентов и других объединений», — сказал Ван Сяохун.