Дума приняла закон, разрешающий внеплановые проверки взаимодействующих с иноагентами лиц

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании в четверг приняла сразу во втором и третьем чтении законопроект об усилении контроля исполнения законодательства РФ об иноагентах. Новые нормы в том числе позволяют проводить внеплановые проверки лиц, взаимодействующих с иноагентами и нарушающих при этом законодательство РФ об иностранных агентах.

Документ был внесен на рассмотрение палаты членами комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ в апреле, в первом чтении Дума приняла его в июне. Изменения вносятся в закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Так, за Минюстом РФ закрепляются полномочия по осуществлению государственного контроля за соблюдением законодательства об иноагентах.

Закон также дополняется новой нормой, согласно которой внеплановые проверки могут проводиться в отношении не только самих иноагентов, как это установлено сегодня, но и в отношении лиц, которые с ними взаимодействуют. Основанием для таких проверок может стать поступившая в Минюст информация о том, что органы публичной власти, организации всех форм собственности, а также должностные или физические лица, независимо от их гражданства, нарушают требования законодательства РФ об иностранных агентах.