Бесплатные тренировки Zumba Fitness пройдут с 4 августа по 8 сентября в рамках МУФ
14:45 13.07.2023
В рамках Московского урбанистического форума (МУФ) его гости, посетившие площадку в олимпийском комплексе «Лужники», смогут бесплатно поучаствовать в тренировках Zumba Fitness. Занятия будут вести профессиональные тренеры, тренироваться сможет любой желающий вне зависимости от уровня подготовки.
Тренировки в рамках «Московского марафона тренировок» организованы Департаментом спорта Москвы. Расписание занятий будет опубликовано в ближайшее время.
Отметим, что зумба – направление фитнеса, в основе которого лежат латиноамериканские танцы. В нем движения популярных музыкальных жанров, таких как сальса, реггетон и кумбия, сочетаются с классическими фитнес-упражнениями и направлены на укрепление различных групп мышц, а также похудение и развитие чувства ритма.
Как уже сообщала «Независимая газета», Московский урбанистический форум состоится в столице РФ с 1 августа по 10 сентября. Его главными площадками станут парк «Зарядье», олимпийский комплекс «Лужники», выставочный центр «Гостиный двор» и центральный выставочный зал «Манеж».
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