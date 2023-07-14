ВС РФ уничтожили склады боеприпасов двух украинских бригад в ДНР

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы (ВС) России за прошедшие сутки уничтожили в ДНР склады боеприпасов двух бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил в четверг официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В районах населенных пунктов Курдюмовка и Ямполь Донецкой Народной Республики уничтожены склады боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ и 125-й бригады территориальной обороны», — сказал он.