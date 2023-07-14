РФ в мае вновь стала крупнейшим экспортером нефти в Индию и Китай — ОПЕК

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия по итогам мая 2023 года, как и в три предыдущих месяца, стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию и Китай. Это следует из июльского отчета Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК).

По данным организации, в мае Россия обеспечила почти 19% от общего объема импорта нефти Китаем.

В Индии, по данным аналитического агентства Kpler, которые приводит ОПЕК, Россия уже одиннадцатый месяц подряд является лидером по поставкам нефти, обеспечив в мае 46% от общего объема импорта страной.