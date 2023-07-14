0
0
758
НОВОСТИ

РФ в мае вновь стала крупнейшим экспортером нефти в Индию и Китай — ОПЕК

15:12 13.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия по итогам мая 2023 года, как и в три предыдущих месяца, стала крупнейшим поставщиком нефти в Индию и Китай. Это следует из июльского отчета Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК).

По данным организации, в мае Россия обеспечила почти 19% от общего объема импорта нефти Китаем.

В Индии, по данным аналитического агентства Kpler, которые приводит ОПЕК, Россия уже одиннадцатый месяц подряд является лидером по поставкам нефти, обеспечив в мае 46% от общего объема импорта страной.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

13:20 14.07.2023
Еврокомиссия ужесточает с 2024 года условия финансовой помощи Киеву — замглавы ЕК
0
33
13:08 14.07.2023
Мэр Собянин: Агентство креативных индустрий поддержало более 4 000 предпринимателей
0
53
13:05 14.07.2023
Дума повышает предельный возраст пребывания в запасе ряда военнообязанных
0
80
13:04 14.07.2023
Собянин: Более 1200 человек прошли обучение в «Московской технической школе» за 2,5 года
0
67
13:00 14.07.2023
Китай не забыл кровный долг НАТО за бомбардировку китайского посольства в Югославии — МИД
0
92
12:57 14.07.2023
Будущие контрактники в Москве рассказали, что боевые подвиги дедов вдохновили их на участие в СВО
0
91
12:32 14.07.2023
Никаких контактов с американской стороной у Лаврова в Джакарте не было — Захарова
0
133
12:20 14.07.2023
В Белгороде произошел взрыв в машине, пострадали три человека
0
157
12:05 14.07.2023
Помощь ЕС Украине в 50 млрд евро до 2027 года будет состоять на две трети из кредитов — ЕК
0
168
12:00 14.07.2023
Польская спецслужба задержала исламиста с поясом со взрывчаткой — агентство
0
186

Возврат к списку