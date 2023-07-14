ВС Украины признали, что уже получили кассетные боеприпасы из США

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ВС Украины уже получили из США кассетные боеприпасы. Об этом сообщил бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» Александр Тарнавский в интервью телеканалу CNN.

«Мы только что их получили <…>, но они могут радикально изменить ситуацию», — сказал он. Генерал добавил, что высшее военное руководство будет определяться с участками, где могут использоваться эти боеприпасы.

При этом Тарнавский утверждал, что ВСУ еще их не использовали, хотя 11 июля, как рассказали журналистам в оперативных службах Запорожской области, украинские военные обстреляли город Токмак с использованием кассетных боеприпасов.