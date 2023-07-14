Вся Швеция географически важна для НАТО — Столтенберг

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вся территория Швеции географически представляет интерес для НАТО. Об этом в четверг в интервью телеканалу SVT заявил генсек альянса Йенс Столтенберг.

На вопрос, какая именно часть королевства особенно важна для блока, он ответил: «Интерес представляет вся Швеция».

Генсек НАТО также выразил уверенность, что Швеция в ближайшем будущем станет членом альянса и «внесет значительный вклад» в его деятельность. «У Швеции сильная, профессиональная, хорошо обученная оборона и важное расположение на Балтийском море», — отметил Столтенберг.