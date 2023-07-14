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НОВОСТИ

Московские полицейские при содействии службы безопасности Сбера задержали мошенника

16:07 13.07.2023

Сотрудники столичной полиции при активном содействии службы безопасности Сбербанка задержали 43-летнего иностранца, подозреваемого в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по городу Москве.

По данным полицейских, злоумышленник пытался вывести крупную сумму денег со счетов одного из зарубежных магазинов. Мужчина подделал уставные документы для смены генерального директора фирмы, подал документы о смене руководства в Федеральную налоговую службу, а затем обратился в Сбербанк, рассчитывая получить доступ к счетам и вкладам данного магазина.

У службы безопасности отделения Сбербанка возникли сомнения и, связавшись с представителем магазина, они установили, что в действительности смены руководства не было. Эта информация была оперативно передана сотрудникам полиции, которые в последующем при активном содействии службы безопасности Сбербанка задержали подозреваемого.

В ходе обыска автомобиля сотрудниками полиции была обнаружена и изъята различная документация, а в результате обыска по месту жительства – бланки, печати различных организаций, мобильные телефоны и планшеты. Следователем возбуждено уголовное дело по признакам мошенничества в особо крупном размере. За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.

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