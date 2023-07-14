МЧС РФ в ходе профилактических визитов в 800 ТЦ выявило нарушения в половине из них
17:00 13.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники МЧС России в ходе запланированных обязательных профилактических визитов в 800 торговых центров в России выявили нарушения в половине из них. Об этом в четверг журналистам сообщил заместитель директора департамента надзорной деятельности и профилактической работы МЧС России Сергей Воронов.
«Правительство дало нам право провести профилактические визиты, причем для хозяйствующих объектов они являются обязательными. В целом по РФ были запланированы профилактические визиты на порядка 800 объектов. Торговых центров гораздо больше, но мы взяли те, которые имеют площадь более 10 тыс. кв. метров. По предварительной информации, которую мы готовим для правительства, на половине объектов имеются нарушения», — сказал Воронов на пресс-конференции в ТАСС.
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