Пограничники в Курской области посадили украинский FPV-дрон, он взорвался — губернатор

17:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пограничники в Курской области, используя радиоэлектронные средства борьбы (РЭБ), посадили дрон, запущенный Вооруженными силами Украины, он взорвался при ударе о землю. Пострадавших нет, сообщил в четверг глава региона Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

«Наши пограничники в Суджанском районе приземлили вражеский FPV-дрон средствами РЭБ. При ударе о землю он взорвался», — написал Старовойт.

Как уточнил губернатор, во время инцидента никто не пострадал, повреждений не зафиксировано.