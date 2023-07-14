Путин предложил создать новый нацпроект

18:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин предложил в течение года подготовить новый национальный проект по формированию «экономики данных».

«Предлагаю в течение года подготовить новый национальный проект на период до 2030 года. А именно, нацпроект по формированию экономики данных. Подчеркну, речь не только о том, чтобы консолидировать существующие инструменты поддержки развития цифровой экономики, искусственного интеллекта и высокотехнологичных проектов, включая дорожные карты по развитию квантовых технологий, которые сегодня компании с госучастием пытаются осуществить на практике. Нужно выстроить и именно целостный механизм создания и повсеместного внедрения передовых разработок», — сказал глава государства на первом Форуме будущих технологий «Вычисления и связь. Квантовый мир».