Путин: Мы продлим зерновую сделку ровно в тот момент, когда будут выполнены данные РФ обещания

19:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия продлит зерновую сделку ровно в тот момент, когда будут выполнены обязательства перед ней, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-24».

«Мы продлим. Ровно в тот момент, когда будут выполнены данные нам обещания», — подчеркнул он, говоря о ситуации с зерновой сделкой. Договоренности истекают через несколько дней.