Письма по теме зерновой сделки от Генсека ООН Путин не видел

19:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что еще не видел нового письма генсека ООН Антониу Гутерриша по зерновой сделке.

«Нет, я письма этого нового не видел», — сказал российский лидер в эфире телеканала «Россия-24». При этом Путин добавил, что в целом Россия продолжает обсуждать с ООН ситуацию вокруг этих договоренностей.