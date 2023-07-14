Путин назвал приемлемым для Москвы проект стамбульского соглашения с Украиной

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия считала приемлемым для себя проект стамбульского соглашения с Украиной, сообщил президент РФ Владимир Путин. Он подчеркнул, что в этом документе подробно оговаривались гарантии безопасности Украины.

«В проекте соглашения между Россией и Украиной, который был подготовлен в Стамбуле и который был потом выброшен в мусорное ведро украинским режимом, очень подробно были изложены вопросы обеспечения безопасности Украины», — указал глава российского государства в эфире телеканала «Россия-24».

Путин назвал приемлемым для Москвы проект стамбульского соглашения. «Нам еще нужно было подумать, согласны ли мы со всем, что там было изложено, но в целом, я считаю, что этот документ был приемлемым», — подчеркнул президент РФ.