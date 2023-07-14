В зерновой сделке не был учтен ни один из интересов России - Путин

20:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зерновая сделка является «игрой в одни ворота», ничего, что касалось российских интересов, не было сделано. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-24».

«Что касается условий, на которых мы согласились обеспечить безопасность вывоза украинского зерна, то, да, там были пункты этой договоренности с ООН, согласно которым нужно было учитывать и российские интересы: это логистика, это страхование, это движение денег, связанных с оплатой нашей продукции, и многие другие моменты. Ничего, хочу это подчеркнуть, вообще ничего не было сделано. Все игра в одни ворота. Ни одного пункта, связанного с тем, что есть интересы Российской Федерации, не исполнено. Несмотря на это, мы по доброй воле многократно продлевали эту так называемую сделку. Многократно. Но, слушайте, хватит в конце концов», — сказал он.