В зерновой сделке не был учтен ни один из интересов России - Путин
20:10 13.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Зерновая сделка является «игрой в одни ворота», ничего, что касалось российских интересов, не было сделано. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телеканала «Россия-24».
«Что касается условий, на которых мы согласились обеспечить безопасность вывоза украинского зерна, то, да, там были пункты этой договоренности с ООН, согласно которым нужно было учитывать и российские интересы: это логистика, это страхование, это движение денег, связанных с оплатой нашей продукции, и многие другие моменты. Ничего, хочу это подчеркнуть, вообще ничего не было сделано. Все игра в одни ворота. Ни одного пункта, связанного с тем, что есть интересы Российской Федерации, не исполнено. Несмотря на это, мы по доброй воле многократно продлевали эту так называемую сделку. Многократно. Но, слушайте, хватит в конце концов», — сказал он.
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