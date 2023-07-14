Во время пандемии COVID-19 Запад поставил беднейшие страны в очень сложное положение - Путин

20:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин указал на ошибочность экономической политики западных стран во время пандемии.

«В борьбе с пандемией коронавирусной инфекции [западные страны] начали поддерживать и граждан, и отдельные отрасли экономики. Мы тоже это делали, но мы делали в разумных размерах. А там нет, напечатали денег огромное количество, начали с мирового рынка сгребать продовольствие лопатой в свои страны и поставили беднейшие страны в очень сложное положение», — сказал он в эфире телеканала «Россия-24».