Названы даты празднования Дня города Москвы в этом году

20:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Празднование дня города в Москве в этом году состоится 9 и 10 сентября. Об этом сообщается в распоряжении столичного правительства, подписанном мэром города и опубликованном в четверг на официальном сайте мэра и правительства столицы.

«Объявить 9 и 10 сентября 2023 года днями празднования города Москвы», — значится в документе.