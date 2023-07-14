21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден не смог выговорить имя главы правительства Исландии, выступая в четверг в Хельсинки на пресс-конференции со своим финским коллегой Саули Ниинистё. Прямая трансляция пресс-конференции шла на сайте Белого дома.

«Я также хочу поблагодарить [премьер-] министра [Ульфа] Кристерссона из Швеции, которая вскоре присоединится к НАТО, премьер-министра Норвегии [Йонаса Гара] Стёре, премьер-министра Дании [Метте] Фредериксен и премьер-министра Ирландии», — сказал американский лидер, который тут же поправился и пояснил, что имеет в виду Исландию. Имя премьера Исландии, которую зовут Катрин Якобсдоттир, Байден произнести не смог. Обратив внимание на собственную оговорку, глава американской администрации пояснил, что думает «о доме». Байден имел в виду тот факт, что часть его предков из Ирландии, которую он несколько раз посещал в последние десятилетия, встречаясь с родственниками.



