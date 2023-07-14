Три подлодки и 26 истребителей Индия собирается закупить во Франции

21:30 Источник: Интерфакс

Совет по оборонным закупкам кабмина Индии одобрил предложение закупить у Франции 26 истребителей Rafale и три дизельных подводных лодки типа "Скорпен", сообщают в четверг западные СМИ. В индийском Минобороны уточнили, что Индии и Франции еще только предстоит определить сумму сделки.

О планах Индии на французские вооружения стало известно на фоне стартовавшего в четверг двухдневного визита индийского премьера Нарендры Моди в Париж.