ВСУ уже получили от Америки кассетные боеприпасы - СМИ

23:31 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Украины получили от США кассетные боеприпасы. Об этом сообщил в четверг журналистам начальник Оперативного управления Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Дуглас Симс. Его слова приводит агентство Associated Press.

«К настоящему моменту кассетные боеприпасы действительно поставлены на Украину», — подчеркнул Симс. Он не стал говорить, были ли применены эти боеприпасы.