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ПВО сбили три беспилотника на подлете к Воронежу, пострадавших нет — губернатор

09:00 14.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили на подлете к Воронежу три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале в пятницу губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Вчера в нескольких километрах от Воронежа средства ПВО выявили и уничтожили три БПЛА. Жертв, пострадавших, разрушений нет», — написал он.

Гусев добавил, что держит ситуацию на личном контроле.

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