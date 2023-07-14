ПВО сбили три беспилотника на подлете к Воронежу, пострадавших нет — губернатор
09:00 14.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили на подлете к Воронежу три беспилотных летательных аппарата (БПЛА), пострадавших нет, сообщил в своем телеграм-канале в пятницу губернатор Воронежской области Александр Гусев.
«Вчера в нескольких километрах от Воронежа средства ПВО выявили и уничтожили три БПЛА. Жертв, пострадавших, разрушений нет», — написал он.
Гусев добавил, что держит ситуацию на личном контроле.
НОВОСТИ
- 13:32 14.07.2023
- Банк России ждет дальнейшего ускорения инфляции
- 13:20 14.07.2023
- Еврокомиссия ужесточает с 2024 года условия финансовой помощи Киеву — замглавы ЕК
- 13:08 14.07.2023
- Мэр Собянин: Агентство креативных индустрий поддержало более 4 000 предпринимателей
- 13:05 14.07.2023
- Дума повышает предельный возраст пребывания в запасе ряда военнообязанных
- 13:04 14.07.2023
- Собянин: Более 1200 человек прошли обучение в «Московской технической школе» за 2,5 года
- 13:00 14.07.2023
- Китай не забыл кровный долг НАТО за бомбардировку китайского посольства в Югославии — МИД
- 12:57 14.07.2023
- Будущие контрактники в Москве рассказали, что боевые подвиги дедов вдохновили их на участие в СВО
- 12:32 14.07.2023
- Никаких контактов с американской стороной у Лаврова в Джакарте не было — Захарова
- 12:20 14.07.2023
- В Белгороде произошел взрыв в машине, пострадали три человека
- 12:05 14.07.2023
- Помощь ЕС Украине в 50 млрд евро до 2027 года будет состоять на две трети из кредитов — ЕК
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать