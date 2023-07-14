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Дополнительная военная техника доставлена на базы США в сирийской провинции Хасеке — ТВ

09:05 14.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Американские военнослужащие переправили на контролируемые ими военные базы в северо-восточной сирийской провинции Хасеке из соседнего Ирака дополнительную военную технику, а также материально-технические средства. Об этом сообщил в четверг ливанский телеканал Al Mayadeen («Аль-Маядин»).

По его сведениям, две колонны из 100 транспортных средств, включавших бронеавтомобили, грузовики и цистерны с нефтью, пересекли пограничный пункт «Эль-Валид» и въехали на территорию Сирии, после чего направились на подконтрольные США базы в Эш-Шаддади, Румейлане и Телль-Бейдаре.

Большая часть сирийских провинций Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасеке, расположенных на востоке и северо-востоке арабской республики, в настоящее время контролируется курдскими «Силами демократической Сирии», которым оказывают поддержку США. С 2015 года американское командование создало девять военных баз в этом районе. В конце 2019 года занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп одобрил план, согласно которому в Сирии останутся несколько сотен американских военнослужащих. Одной из их главных задач является обеспечение контроля над нефтяными месторождениями на северо-востоке и востоке страны.

В Дамаске рассматривают военное присутствие США на сирийской территории как оккупацию.

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