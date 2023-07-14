Дополнительная военная техника доставлена на базы США в сирийской провинции Хасеке — ТВ
09:05 14.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Американские военнослужащие переправили на контролируемые ими военные базы в северо-восточной сирийской провинции Хасеке из соседнего Ирака дополнительную военную технику, а также материально-технические средства. Об этом сообщил в четверг ливанский телеканал Al Mayadeen («Аль-Маядин»).
По его сведениям, две колонны из 100 транспортных средств, включавших бронеавтомобили, грузовики и цистерны с нефтью, пересекли пограничный пункт «Эль-Валид» и въехали на территорию Сирии, после чего направились на подконтрольные США базы в Эш-Шаддади, Румейлане и Телль-Бейдаре.
Большая часть сирийских провинций Дейр-эз-Зор, Ракка и Хасеке, расположенных на востоке и северо-востоке арабской республики, в настоящее время контролируется курдскими «Силами демократической Сирии», которым оказывают поддержку США. С 2015 года американское командование создало девять военных баз в этом районе. В конце 2019 года занимавший тогда пост президента США Дональд Трамп одобрил план, согласно которому в Сирии останутся несколько сотен американских военнослужащих. Одной из их главных задач является обеспечение контроля над нефтяными месторождениями на северо-востоке и востоке страны.
В Дамаске рассматривают военное присутствие США на сирийской территории как оккупацию.
НОВОСТИ
- 13:20 14.07.2023
- Еврокомиссия ужесточает с 2024 года условия финансовой помощи Киеву — замглавы ЕК
- 13:08 14.07.2023
- Мэр Собянин: Агентство креативных индустрий поддержало более 4 000 предпринимателей
- 13:05 14.07.2023
- Дума повышает предельный возраст пребывания в запасе ряда военнообязанных
- 13:04 14.07.2023
- Собянин: Более 1200 человек прошли обучение в «Московской технической школе» за 2,5 года
- 13:00 14.07.2023
- Китай не забыл кровный долг НАТО за бомбардировку китайского посольства в Югославии — МИД
- 12:57 14.07.2023
- Будущие контрактники в Москве рассказали, что боевые подвиги дедов вдохновили их на участие в СВО
- 12:32 14.07.2023
- Никаких контактов с американской стороной у Лаврова в Джакарте не было — Захарова
- 12:20 14.07.2023
- В Белгороде произошел взрыв в машине, пострадали три человека
- 12:05 14.07.2023
- Помощь ЕС Украине в 50 млрд евро до 2027 года будет состоять на две трети из кредитов — ЕК
- 12:00 14.07.2023
- Польская спецслужба задержала исламиста с поясом со взрывчаткой — агентство
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать