Июнь 2023 года установил сразу три мировых рекорда — Гидрометцентр
11:00 14.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Прошедший июнь стал самым жарким в мире за всю историю наблюдений, рекорды также уставлены по теплу в Северной Атлантике и низкому уровню морского льда в Антарктиде. В ближайшие месяцы глобальных рекордов будет становиться только больше, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«Завершившийся июнь на нашем земном шаре стал самым жарким за всю историю инструментальных наблюдений. Также отмечается экстремальное тепло в Северной Атлантике и рекордно низкий уровень морского льда в Антарктике, то есть сразу три позиции у нас по итогам месяца», — сообщил он.
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