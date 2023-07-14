Постпред Китая при ООН назвал НАТО источником всех бед
09:32 14.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь категорически отверг обвинения НАТО в адрес Пекина и указал, что сам Североатлантический альянс представляет собой «источник всех бед», который оставляет «грязный след», где бы ни появился.
В итоговом заявлении участников саммита НАТО, принятом 11 июля в Вильнюсе, указывается, что страны альянса обеспокоены наращиванием ядерного арсенала КНР и недостаточными, по их мнению, усилиями Пекина в области контроля над ядерными вооружениями. В заявлении также утверждается, что углубление стратегического партнерства между Китаем и Россией противоречит ценностям и интересам альянса. «НАТО называет себя оборонительным альянсом, однако поощряет постоянное наращивание ее членами военных расходов и осуществление военной деятельности по всему миру. <…> Она вмешивалась в дела других государств, разжигала войны, сбрасывала бомбы на дипломатические учреждения, убивала невинных гражданских и оставляла грязный след везде, куда бы ни приходила, — отметил Чжан Цзюнь. — Бесчисленные факты показывают, что по-настоящему источником всех бед является именно НАТО».
Новости
- 13:20 14.07.2023
- Еврокомиссия ужесточает с 2024 года условия финансовой помощи Киеву — замглавы ЕК
- 13:08 14.07.2023
- Мэр Собянин: Агентство креативных индустрий поддержало более 4 000 предпринимателей
- 13:05 14.07.2023
- Дума повышает предельный возраст пребывания в запасе ряда военнообязанных
- 13:04 14.07.2023
- Собянин: Более 1200 человек прошли обучение в «Московской технической школе» за 2,5 года
- 13:00 14.07.2023
- Китай не забыл кровный долг НАТО за бомбардировку китайского посольства в Югославии — МИД
- 12:57 14.07.2023
- Будущие контрактники в Москве рассказали, что боевые подвиги дедов вдохновили их на участие в СВО
- 12:32 14.07.2023
- Никаких контактов с американской стороной у Лаврова в Джакарте не было — Захарова
- 12:20 14.07.2023
- В Белгороде произошел взрыв в машине, пострадали три человека
- 12:05 14.07.2023
- Помощь ЕС Украине в 50 млрд евро до 2027 года будет состоять на две трети из кредитов — ЕК
- 12:00 14.07.2023
- Польская спецслужба задержала исламиста с поясом со взрывчаткой — агентство
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать