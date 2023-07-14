Постпред Китая при ООН назвал НАТО источником всех бед

09:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь категорически отверг обвинения НАТО в адрес Пекина и указал, что сам Североатлантический альянс представляет собой «источник всех бед», который оставляет «грязный след», где бы ни появился.

В итоговом заявлении участников саммита НАТО, принятом 11 июля в Вильнюсе, указывается, что страны альянса обеспокоены наращиванием ядерного арсенала КНР и недостаточными, по их мнению, усилиями Пекина в области контроля над ядерными вооружениями. В заявлении также утверждается, что углубление стратегического партнерства между Китаем и Россией противоречит ценностям и интересам альянса. «НАТО называет себя оборонительным альянсом, однако поощряет постоянное наращивание ее членами военных расходов и осуществление военной деятельности по всему миру. <…> Она вмешивалась в дела других государств, разжигала войны, сбрасывала бомбы на дипломатические учреждения, убивала невинных гражданских и оставляла грязный след везде, куда бы ни приходила, — отметил Чжан Цзюнь. — Бесчисленные факты показывают, что по-настоящему источником всех бед является именно НАТО».