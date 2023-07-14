Власти Турции заявили, что дали России объяснения по вопросу передачи командиров «Азова»

10:00 Источник: Lenta.ru

Власти Турции заявили, что Анкара предоставила Москве объяснения по передаче Киеву командиров бригады «Азов» (запрещенная в РФ террористическая организация). Это следует из заявления правящей в Турции Партии справедливости и развития.

Как заявил председатель фракции Омер Челик, ситуация прояснилась. Он также подчеркнул, что напряженности в отношениях Анкары и Москвы нет. В то же время он не сообщил никаких деталей переговоров.

О нормализации ситуации ранее сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. По его словам, после выдачи Киеву «азовцев» в России был сделан ряд заявлений. Однако после того, как турецкие власти рассказали Москве детали передачи, «ситуация стала позитивной», отметил он.

Также стало известно, что Реджеп Тайип Эрдоган обсудит с президентом России Владимиром Путиным выдачу Украине главарей бригады «Азов». Турецкий лидер сообщил, что в августе глава России приедет с визитом в Турцию, где у сторон будет возможность обсудить данные вопросы в формате тет-а-тет.