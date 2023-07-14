Крейсер «Петр Великий» спишут после возвращения в строй «Адмирала Нахимова» — источник

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» будет списан после ремонта и модернизации однотипного корабля «Адмирал Нахимов». Об этом сообщил ТАСС источник, близкий к Военно-морскому флоту.

«Принципиальное решение о списании „Петра Великого“ принято. Это должно произойти после возвращения в строй „Адмирала Нахимова“, — сказал он.