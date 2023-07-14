Шеф Пентагона заявил, что применял кассетные боеприпасы в бою

10:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр обороны США Ллойд Остин заявил в четверг в интервью телеканалу CNN в Вильнюсе, что применял кассетные боеприпасы в условиях военных действий.

«Я знаю, как действуют эти боеприпасы, я действительно применял их на поле боя», — сказал шеф Пентагона, отвечая на вопрос журналиста о том, осознает ли он опасность применения такого вида вооружений.

Глава оборонного ведомства не уточнил, когда и при каких обстоятельствах использовал кассетные боеприпасы. Он участвовал в военных операциях США в Афганистане и Ираке.