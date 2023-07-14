Армия Великобритании стала слабой и ненужной НАТО - Риттер
10:32 14.07.2023 Источник: Lenta.ru
Великобритания стала обузой для НАТО, поскольку Вооруженные силы страны находятся в плачевном состоянии. На такую слабость ключевой страны Североатлантического альянса указал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону на YouTube-канале.
«Армия королевства настолько ослабла, что нахождение страны в альянсе контрпродуктивно», — заявил он. По словам американского разведчика, остальные участники НАТО задаются вопросом о большом количестве британцев в структуре альянса.
Кроме того, Риттер отметил, что аналогичная проблема наблюдается и в армии Германии. Единственными странами, которые, по его мнению, вкладывают большие средства в развитие своих вооруженных сил, являются США и Польша.
Ранее сообщалось, что на вооружении армии Великобритании осталось только 40 боеспособных танков, а также около дюжины фрегатов и эсминцев, готовых к бою. Lenta.Ru
НОВОСТИ
- 13:20 14.07.2023
- Еврокомиссия ужесточает с 2024 года условия финансовой помощи Киеву — замглавы ЕК
- 13:08 14.07.2023
- Мэр Собянин: Агентство креативных индустрий поддержало более 4 000 предпринимателей
- 13:05 14.07.2023
- Дума повышает предельный возраст пребывания в запасе ряда военнообязанных
- 13:04 14.07.2023
- Собянин: Более 1200 человек прошли обучение в «Московской технической школе» за 2,5 года
- 13:00 14.07.2023
- Китай не забыл кровный долг НАТО за бомбардировку китайского посольства в Югославии — МИД
- 12:57 14.07.2023
- Будущие контрактники в Москве рассказали, что боевые подвиги дедов вдохновили их на участие в СВО
- 12:32 14.07.2023
- Никаких контактов с американской стороной у Лаврова в Джакарте не было — Захарова
- 12:20 14.07.2023
- В Белгороде произошел взрыв в машине, пострадали три человека
- 12:05 14.07.2023
- Помощь ЕС Украине в 50 млрд евро до 2027 года будет состоять на две трети из кредитов — ЕК
- 12:00 14.07.2023
- Польская спецслужба задержала исламиста с поясом со взрывчаткой — агентство
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать