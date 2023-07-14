Саммит БРИКС в ЮАР состоится очно с участием лидеров всех 5 стран-членов — президент ЮАР

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Предстоящий саммит БРИКС в ЮАР пройдет в очном формате, в нем будут участвовать президенты всех пяти стран — членов организации. Об этом заявил президент ЮАР Сирил Рамапоса.

«Ходили слухи, что саммит будет проходить онлайн, — нет, — приводит его слова южноафриканская радиостанция Eyewitness News. — Все будет лицом к лицу, глаза в глаза. Будет несколько глав государств. Что важно, главы пяти стран — членов БРИКС будут участвовать в форуме».

Рамапоса сделал это заявление в ходе заседания Делового совета БРИКС в Сандтоне (Йоханнесбург) на фоне спекуляций о том, приедет или нет президент РФ Владимир Путин на саммит БРИКС в ЮАР, указывает радиостанция. В связи с выдачей Международным уголовным судом (МУС) ордера на его арест были предположения о том, что встреча может пройти виртуально. Всего ожидается участие в саммите глав по крайней мере 22 государств.

11 июля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сказал, что Кремль пока не принял решение, поедет ли Путин лично на саммит БРИКС или примет участие в другом формате.