Разгерметизация баллона произошла на предприятии по обогащению урана на Урале

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана произошла на Уральском электрохимическом комбинате (УЭХК), расположенном в Новоуральске Свердловской области, один человек пострадал. Радиационная обстановка в норме, опасности для жителей города нет, сообщили журналистам в отделе по связям с общественностью.

«14 июля в 09:13 в цехе 53 УЭХК произошла разгерметизация баллона с обедненным гексафторидом урана объемом 1 куб. м. Один пострадавший. Ситуация носит локальный характер и ограничена территорией производственного участка. Персонал цеха эвакуирован, проводится санитарная обработка. Радиационная обстановка на предприятии и за его пределами в норме (активность обедненного урана меньше, чем у природной урановой руды). Какая-либо опасность для жителей Новоуральска и персонала комбината отсутствует», — говорится в сообщении.