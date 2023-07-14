РФ закрывает консульское агентство Польши в Смоленске

11:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о закрытии консульского агентства Польши в Смоленске. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

«Принять предложение МИД России о закрытии в г. Смоленске консульского агентства Республики Польша с консульским округом, включающим территорию Смоленской области», — говорится в документе.