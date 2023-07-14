Госдума приняла закон о запрете смены пола

11:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла в третьем, заключительном чтении законопроект о введении в РФ запрета на медицинские вмешательства, направленные на смену пола человека.

Инициатива была внесена на рассмотрение палаты депутатами всех пяти думских фракций во главе со спикером Госдумы Вячеславом Володиным в мае. В первом чтении Дума приняла документ в июне, во втором — 13 июля. Закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ» дополняется новой статьей, которая запрещает проводить медицинские вмешательства, а также применять лекарства, направленные на смену пола.

При этом запрет не касается медицинских вмешательств, связанных с лечением врожденных аномалий и пороков развития, а также генетических и эндокринных заболеваний, связанных с нарушением формирования половых органов у детей.