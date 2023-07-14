Польская спецслужба задержала исламиста с поясом со взрывчаткой — агентство
12:00 14.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Агентство внутренней безопасности Польши задержало 18-летнего исламиста, намеревавшегося взорвать одно из государственных учреждений с помощью пояса со взрывчаткой. Об этом в пятницу сообщает агентство ПАП.
«Подозреваемый поддерживал текущий контакт с лицами, которые называли себя представителями террористической организации „Исламское государство“ (ИГ, запрещена в РФ — прим. ТАСС), и действовал совместно с ними», — цитирует ПАП заявление спецслужбы.
По этим данным, этнический поляк принял радикальный ислам в конце 2022 года. Его задержание было проведено сотрудниками спецслужбы 16 июня на территории Дольношлёнского воеводства.
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