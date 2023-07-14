Польская спецслужба задержала исламиста с поясом со взрывчаткой — агентство

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Агентство внутренней безопасности Польши задержало 18-летнего исламиста, намеревавшегося взорвать одно из государственных учреждений с помощью пояса со взрывчаткой. Об этом в пятницу сообщает агентство ПАП.

«Подозреваемый поддерживал текущий контакт с лицами, которые называли себя представителями террористической организации „Исламское государство“ (ИГ, запрещена в РФ — прим. ТАСС), и действовал совместно с ними», — цитирует ПАП заявление спецслужбы.

По этим данным, этнический поляк принял радикальный ислам в конце 2022 года. Его задержание было проведено сотрудниками спецслужбы 16 июня на территории Дольношлёнского воеводства.