Помощь ЕС Украине в 50 млрд евро до 2027 года будет состоять на две трети из кредитов — ЕК

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Фонд помощи Украине в 50 млрд евро, который ЕС готовит на период с 2024 по 2027 год, будет состоять почти на две трети из кредитов. Об этом заявил в пятницу журналистам замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис в Брюсселе. В пересчете на год объем бюджетной помощи ЕС Киеву составит 12,5 млрд евро, что в полтора раза меньше программы нынешнего года, составляющей 18 млрд евро.

«Предложенный Еврокомиссией фонд помощи Украине будет состоять из 17 млрд евро грантов и 33 млрд евро кредитов и рассчитан до 2027 года. То есть мы предлагаем значительный среднесрочный пакет и рассчитываем, что другие доноры также внесут свой вклад», — заявил Домбровскис. Он выразил надежду, что этот пакет помощи будет утвержден до конца декабря, чтобы выделение средств началось с 2024 года.