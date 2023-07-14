Никаких контактов с американской стороной у Лаврова в Джакарте не было — Захарова

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Контактов с американской стороной у министра иностранных дел России Сергея Лаврова в Джакарте не было, они и не были запланированы. Об этом заявила в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала «Россия-24».

«Нет, эти переговоры не планировались, и никаких контактов не было», — отметила дипломат, отвечая на соответствующий вопрос.