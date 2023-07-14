Китай не забыл кровный долг НАТО за бомбардировку китайского посольства в Югославии — МИД

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайский народ до сих пор помнит бомбардировку посольства КНР в Белграде в 1999 году, в результате которой погибли три гражданина КНР. Об этом в четверг вечером сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

«Мы не забыли долг крови НАТО перед китайским народом за бомбардировку посольства КНР в Югославии. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона не приветствуют военную машину [альянса], тем более „азиатско-тихоокеанскую версию НАТО“, разжигающую блоковую конфронтацию или новую холодную войну», — написала Хуа Чуньин в своем аккаунте в Twitter. Дипломат опубликовала в социальной сети фотографии бомбардировок НАТО в Афганистане, Ираке, Ливии и Югославии.

«Китай проводит принудительную политику? Разве не НАТО занимается блоковой политикой и военными операциями по всему миру, угрожая силой другим странам и бросая вызов интересам, безопасности и ценностям [всего] мира? <…> Разве не НАТО растоптала международное право и основные нормы, регулирующие международные отношения, вмешиваясь во внутренние дела других стран и участвуя в войнах, причиняя страдания миллионам людей в мире?» — написала Хуа Чуньин.