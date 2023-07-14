Китай не забыл кровный долг НАТО за бомбардировку китайского посольства в Югославии — МИД
13:00 14.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайский народ до сих пор помнит бомбардировку посольства КНР в Белграде в 1999 году, в результате которой погибли три гражданина КНР. Об этом в четверг вечером сообщила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
«Мы не забыли долг крови НАТО перед китайским народом за бомбардировку посольства КНР в Югославии. Страны Азиатско-Тихоокеанского региона не приветствуют военную машину [альянса], тем более „азиатско-тихоокеанскую версию НАТО“, разжигающую блоковую конфронтацию или новую холодную войну», — написала Хуа Чуньин в своем аккаунте в Twitter. Дипломат опубликовала в социальной сети фотографии бомбардировок НАТО в Афганистане, Ираке, Ливии и Югославии.
«Китай проводит принудительную политику? Разве не НАТО занимается блоковой политикой и военными операциями по всему миру, угрожая силой другим странам и бросая вызов интересам, безопасности и ценностям [всего] мира? <…> Разве не НАТО растоптала международное право и основные нормы, регулирующие международные отношения, вмешиваясь во внутренние дела других стран и участвуя в войнах, причиняя страдания миллионам людей в мире?» — написала Хуа Чуньин.
НОВОСТИ
- 13:32 14.07.2023
- Банк России ждет дальнейшего ускорения инфляции
- 13:20 14.07.2023
- Еврокомиссия ужесточает с 2024 года условия финансовой помощи Киеву — замглавы ЕК
- 13:08 14.07.2023
- Мэр Собянин: Агентство креативных индустрий поддержало более 4 000 предпринимателей
- 13:05 14.07.2023
- Дума повышает предельный возраст пребывания в запасе ряда военнообязанных
- 13:04 14.07.2023
- Собянин: Более 1200 человек прошли обучение в «Московской технической школе» за 2,5 года
- 12:57 14.07.2023
- Будущие контрактники в Москве рассказали, что боевые подвиги дедов вдохновили их на участие в СВО
- 12:32 14.07.2023
- Никаких контактов с американской стороной у Лаврова в Джакарте не было — Захарова
- 12:20 14.07.2023
- В Белгороде произошел взрыв в машине, пострадали три человека
- 12:05 14.07.2023
- Помощь ЕС Украине в 50 млрд евро до 2027 года будет состоять на две трети из кредитов — ЕК
- 12:00 14.07.2023
- Польская спецслужба задержала исламиста с поясом со взрывчаткой — агентство
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать