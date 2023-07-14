Дума повышает предельный возраст пребывания в запасе ряда военнообязанных
13:05 14.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Госдума на пленарном заседании в пятницу приняла во втором, основном чтении законопроект, который в том числе повышает на пять лет предельный возраст пребывания в запасе ряда граждан, имеющих воинские звания.
Инициатива была внесена в Госдуму группой депутатов во главе с председателем думского комитета по обороне Андреем Картаполовым в ноябре прошлого года, в первом чтении палата приняла документ в январе. Изначально он уточнял, что граждане РФ, находясь на срочной службе или в запасе, могут поступить на военную службу по контракту для участия в проведении Вооруженными силами РФ операций за пределами страны.
Ко второму чтению инициативу существенно доработали. Так, в законе «О воинской обязанности и военной службе» предлагается установить новые предельные возрасты пребывания в запасе граждан, имеющих звания солдат, матросов, сержантов, старшин, прапорщиков и мичманов. Предельный возраст таких военнообязанных, относящихся к первому разряду, повышается с 35 до 40 лет, ко второму разряду — с 45 до 50 лет, к третьему разряду — с 50 до 55 лет.
В соответствии с этим также увеличивается предельный возраст пребывания запасников в мобилизационном резерве. По действующим нормам предельный возраст пребывания в резерве соответствует предельному возрасту пребывания в запасе, устанавливаемому для граждан из состава запаса второго разряда. Теперь же для граждан, имеющих воинские звания старших офицеров, он составит 65 лет (сегодня в большинстве случаев он составляет 60 лет), для имеющих воинские звания младших офицеров — 60 лет (сегодня 55 лет), а для имеющих иные звания — 55 лет (сегодня 45 лет). Предельный возраст пребывания в мобилизационном резерве для граждан запаса, имеющих воинские звания высших офицеров, сохраняется на уровне 70 лет.
Новые нормы вступят в силу с 1 января 2024 года.
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