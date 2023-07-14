Будущие контрактники в Москве рассказали, что боевые подвиги дедов вдохновили их на участие в СВО
12:57 14.07.2023
В Москве потенциальные контрактники, прибывшие в единый пункт отбора на военную службу по контракту на улице Яблочкова, отмечают, что на службу в зоне специальной военной операции (СВО) их вдохновляет пример дедов, участвовавших в Великой Отечественной войне.
«У меня очень сильная мотивация, - отмечается один из мужчин. - Я давно к этому шел, готовился. Эта мотивация у меня с собой. Ее дал мне мой дедушка. Это медаль за победу над Германией. Именно сейчас в этот момент мы нужны своей стране».
Еще один будущий военный отметила, что как дед в сложное время для страны готов защищать ее. «Я патриот своей страны. Я не первый раз защищаю Родину. Два месяца дома побыл, а сейчас еду обратно. Это мой долг. У меня дед воевал», - заявил будущий контрактник журналистам.
Как уже сообщала "Независимая газета", единый пункт приема контрактников действует на улице Яблочкова, д. 5, стр. 1. О работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно узнать по телефону 117 или на портале mos.ru.
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