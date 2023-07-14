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НОВОСТИ

Еврокомиссия ужесточает с 2024 года условия финансовой помощи Киеву — замглавы ЕК

13:20 14.07.2023 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) качественно ужесточает с 2024 года условия предоставления финансовой помощи Киеву, которая должна составить 50 млрд евро на следующие четыре года. Эти средства будут начисляться только в обмен на проведение конкретных реформ и подписание инвестиционных планов на период реконструкции страны. Об этом заявил в пятницу журналистам замглавы Еврокомиссии Валдис Домбровскис в Брюсселе.

Он объявил также, что почти две трети этих средств — 33 млрд евро — будут предоставляться не безвозмездно, а в виде кредитов. По сравнению с программой помощи ЕС Украине 2023 года ее объем в пересчете на год снизится в полтора раза.

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